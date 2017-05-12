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Нападающий «Тоттенхэма» признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Источник:  АПЛКомментарии

Как сообщает Twitter АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца.

Напомним, в апреле южнокорейский футболист забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу в 6 матчах.

Отмечается, что Мин опередил в голосовании следующих игроков: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).

Добавим, что лучшим тренером премьер-лиги в апреле был признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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