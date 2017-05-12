Нападающий «Тоттенхэма» признан лучшим игроком АПЛ в апреле
Как сообщает Twitter АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца.
Well done, Sonny! Our number seven has won the @premierleague player of the month award for April. #COYS pic.twitter.com/jYZ9IthZEJ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 12 мая 2017 г.
Напомним, в апреле южнокорейский футболист забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу в 6 матчах.
Отмечается, что Мин опередил в голосовании следующих игроков: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).
Добавим, что лучшим тренером премьер-лиги в апреле был признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
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