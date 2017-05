Нападающий «Тоттенхэма» признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Как сообщает Twitter АПЛ, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам прошлого месяца.

