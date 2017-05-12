Маркус Рэшфорд – о матче с «Аяксом»: Еще один финал! Потрясающе

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Феллайни и Ляказетт поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги Европы.

«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.

Лукаку стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в межсезонье Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку возглавил список приоритетных трансферных целей «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Петер Бос: Первый тайм шокировал игроков «Аякса», и все-таки мы выстояли Главный тренер «Аякса» Петер Бос отметил, что выход в финал Лиги Европы дался его подопечным очень нелегко.

Эдвин ван дер Сар: «Аякс» предоставляет молодым футболистам шансы и возможности Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар отметил продуктивную работу голландского клуба с молодыми игроками.

Жозе Моуринью: У «Аякса» будет 12 дней на восстановление, а «МЮ» проведет за это время три матча Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы-2016/17.

Рой Кин: Уровень игры «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически оценил игру команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».

Дави Классен: «Аякс» в финале Лиги Европы, у меня просто нет слов! Капитан «Аякса» Дави Классен прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы-2016/17.

Александр Ляказетт: Если бы я сыграл в первом матче с «Аяксом», все могло сложиться иначе Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

Жозе Моуринью: Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Андер Эррера: Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ практически невозможно Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче ½ финала Лиги Европы.