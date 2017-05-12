Маркус Рэшфорд – о матче с «Аяксом»: Еще один финал! Потрясающе
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд оставил запись на своей странице в Instagram после выхода английского клуба в финал Лиги Европы.
Накануне «красные дьяволы» сыграли вничью с «Сельтой» (1:1) в ответном матче 1/2 финала. В первой игре «МЮ» обыграл своего соперника (1:0).
Таким образом, команда Жозе Моуринью завоевала путевку в Стокгольм, где 24 мая ей предстоит провести матч против «Аякса», который рассудит бригада арбитров из Румынии.
«Еще один финал! Потрясающе!», – написал англичанин, выложив следующее фото:
Читайте также:
«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция