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Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлаг

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.

«Мы все команды встречаем гостеприимно. Поздравим «Спартак» с чемпионством и постараемся его обыграть. Что касается болельщиков, на самом деле на такие команды их стимулировать не надо. Уверен, будет аншлаг», – приводит ТАСС слова Резвухина.

Напомним, «Спартак», досрочно обеспечивший себе первое место по итогам сезона, проведет первый матч в статусе чемпионов России.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда». Начало – 14:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Амкар - Спартак

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

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