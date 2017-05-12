Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлаг

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что на матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком» на стадионе «Звезда» ожидается аншлаг.

«Мы все команды встречаем гостеприимно. Поздравим «Спартак» с чемпионством и постараемся его обыграть. Что касается болельщиков, на самом деле на такие команды их стимулировать не надо. Уверен, будет аншлаг», – приводит ТАСС слова Резвухина.

Напомним, «Спартак», досрочно обеспечивший себе первое место по итогам сезона, проведет первый матч в статусе чемпионов России.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда». Начало – 14:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча