Молодежная команда «Спартака» победила в Перми

«Спартак» победил «Амкар» (4:0) в матче молодежного первенства на стадионе «Звезда» в Перми.

В составе дубля красно-белых голы забили: Александр Ломовицкий, Даниил Петрунин, Владлен Бабаев и Николай Рассказов.

Благодаря этой победе молодежный состав «Спартака» обеспечил себе как минимум серебряные медали первенства, а также сократил отставание от лидера – ЦСКА, который накануне сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

За два тура до финиша две московские команды разделяет одно очко.

Следующий матч дубль «Спартака» проведет 16 мая с дублем «Терека» в Сокольниках.

Молодежное первенство

28-й тур