Молодежная команда «Спартака» победила в Перми
«Спартак» победил «Амкар»
(4:0) в матче молодежного первенства на стадионе «Звезда» в Перми.
В составе дубля красно-белых голы забили: Александр Ломовицкий, Даниил Петрунин, Владлен Бабаев и Николай Рассказов.
Благодаря этой победе молодежный состав «Спартака» обеспечил себе как минимум серебряные медали первенства, а также сократил отставание от лидера – ЦСКА, который накануне сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).
За два тура до финиша две московские команды разделяет одно очко.
Следующий матч дубль «Спартака» проведет 16 мая с дублем «Терека» в Сокольниках.
Молодежное первенство
28-й тур
Матч
Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)
Голы
Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).
Состав
Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)
Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу
Незабитые пенальти
Ломовицкий (Спартак (мол)), 45
Судья:
Александр Генералов (Россия)
Место и дата
12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция