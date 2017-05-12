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Молодежная команда «Спартака» победила в Перми

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«Спартак» победил «Амкар» (4:0) в матче молодежного первенства на стадионе «Звезда» в Перми.

В составе дубля красно-белых голы забили: Александр Ломовицкий, Даниил Петрунин, Владлен Бабаев и Николай Рассказов.

Благодаря этой победе молодежный состав «Спартака» обеспечил себе как минимум серебряные медали первенства, а также сократил отставание от лидера – ЦСКА, который накануне сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

За два тура до финиша две московские команды разделяет одно очко.

Следующий матч дубль «Спартака» проведет 16 мая с дублем «Терека» в Сокольниках.

Молодежное первенство

28-й тур

Матч

Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)

Голы

Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).

Состав

Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)

Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу

Незабитые пенальти

Ломовицкий (Спартак (мол)), 45

Судья:

Александр Генералов (Россия)

Место и дата

12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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