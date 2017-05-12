Никита Симонян: Игра «Спартака» в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие

Первый вице-президент РФС, лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян направил поздравление владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Дорогой Леонид Арнольдович! – говорится в тексте поздравительного письма, направленного в клуб. – Спустя 16 лет «Спартак» вновь завоевал «золото» чемпионата России по футболу, доказав свое превосходство над основными конкурентами в очных дуэлях.

Игра команды в этом сезоне доставляла подлинное удовольствие. Красно-белые играли со страстью, демонстрировали запредельную волю к победе, что отличало «Спартак» и в самые лучшие времена. Рад, что вместе с миллионами болельщиков стал свидетелем возвращения родного для меня клуба на высшую ступень пьедестала почета.

Высоко ценю ваши усилия по развитию и поддержанию клуба. Уверен, что обретение командой своего дома – стадиона «Открытие Арена» – стало одной из важнейших составляющих большой победы. От всей души желанию новых успехов и процветания ФК «Спартак»!», – говорится в поздравлении Симоняна.