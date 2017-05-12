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Денис Смолдарев: Когда меняется соперник, нужно некоторое время на мозговую акклиматизацию

Источник:  ACBКомментарии

Эстонский боец смешанного стиля Денис Смолдарев должен был провести поединок против экс-чемпиона Салимгерея Расулова на турнире АСВ 61, но тот был вынужден сняться ввиду болезни.

На замену Салигерею вышел другой тяжеловес - Рустам Абдулкеримов. Однако и он был вынужден сняться с боя, на этот раз ввиду травмы. Таким образом, Денис получил нового оппонента - канадца Таннера Боссера.

«Поскольку я серьезно отношусь к боям, - рассказывает Денис Смолдарев - это довольно сильно сбивает. Потому что, хоть они все ударники, но стилистически разные. Салимгерей, например, боец одного удара, нокаутер. Также у него хорошая вольная борьба, удержание и контроль. Арсен же более темповый боец. Он четко пытается бить и ногами, и руками. Работает на темпе, по этажам, более легкими ударами. И борьба у него другая, он больше ориентирован на сабмишены. А этот канадец, имя его я не запомнил, какой-то дозер-бульдозер. Он тоже ударник, но он силовик, вкладывается в каждый удар. Борьбу его особо не разбирал, но он мне напоминает Салимгерея.

Получается три бойца: один нокаутер, потом темповой, потом силовик. Мне спокойно лишь в том плане, что я разносторонне развитый боец. Я могу драться как и в стойке, так и побороться в стойке и партере. Мне все это не в напряг.

Разве что физические кондиции: к Салимгерею я планировал гонять по одному: с 127-128, дней за пять сбросить, взвеситься и на следующий день уже все восстановить. С Арсеном я планировал скидывать заранее, чтобы выйти где-то 118 килограмм, чтобы где-то в этом весе и выйти на бой. С ним было бы удобнее таким образом. На Боссера я все так и оставлю, потому что вес у меня уже сделан. Сейчас где-то 120 килограмм. Я собираюсь так и удержать и в этом весе выйти на бой. Не так, как с Салимгереем, с которым планировал быть помощнее, чтобы давить его физикой.

Психологически, конечно трудновато. Когда меняется соперник, нужно некоторое время на мозговую акклиматизацию. Потому что они все разные и антропометрически и технически. И нужно успеть всё это переварить. У меня это занимает где-то неделю. Чтобы посмотреть, как и что в какой ситуации делать. Чтобы я шибко горел, такого нет. Я в своих силах уверен и это не сбивает меня с настроя. Как я планировал хорошенько подраться, так и осталось. Форма у меня отличная. Так что, канадец, так канадец.

Если за пару дней до боя он тоже травмируется, будет другой боец. Тогда не будет никаких возможностей смотреть его бои, у меня уже такое было. Буду просто выходить и импровизировать. Драться без плана. У меня такое лучше всего получается».

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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