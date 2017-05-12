Дмитрий Медведев: Надо исправлять ситуацию, что у видов спорта нет своих центров подготовки
Премьер-министр
России Дмитрий Медведев высказался о проблемах подготовки сборных команд России
по некоторым видам спорта.
«Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема. Ситуацию нужно исправлять», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.
В пятницу глава правительства посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск». Медведев осмотрел легкоатлетический центр, спортивно-оздоровительный комплекс, залы для тренировок по фехтованию и художественной гимнастике и побеседовал со спортсменами.
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