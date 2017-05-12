Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Медведев: Надо исправлять ситуацию, что у видов спорта нет своих центров подготовки

Источник:  Р-СпортКомментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о проблемах подготовки сборных команд России по некоторым видам спорта.

«Есть проблемы, их достаточно. К примеру, необеспеченность федеральными спортивными центрами целого ряда видов спорта: триатлон, современное пятиборье, конькобежный, велосипедный спорт. Это проблема. Ситуацию нужно исправлять», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

В пятницу глава правительства посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск». Медведев осмотрел легкоатлетический центр, спортивно-оздоровительный комплекс, залы для тренировок по фехтованию и художественной гимнастике и побеседовал со спортсменами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Медведев: Тренировочные площадки ЧМ-2018 передадим спортивным школамПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд России, на котором рассказал о том, как будет использоваться инфраструктура чемпионата мира 2018 года после турнира.Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагомПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».Дмитрий Медведев: Давайте обсудим, что важно сделать, чтобы спортивных побед было большеПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел заседание попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, на котором предложил обсудить меры по поддержке спортсменов.Дмитрий Медведев назвал удивительной ситуацию с тремя удаленными игроками «Урала»Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников Кубка конфедерацийКак сообщает официальный сайт правовой информации, премьер-министр России Димитрий Медведев распорядился обеспечить сопровождение машинами ГИБДД для транспорта участников Кубка конфедераций по футболу на период с 7 июня по 10 июля 2017 года.Медведев подписал постановление о недопустимых веществах и методах в спортеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал антидопинговое постановление, утверждающее перечень субстанций и методов, которые запрещены в российском спорте.Медведев объявил Военные игры в Сочи открытымиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.Правительство РФ утвердило правила учета участников азартных игрКак сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил учета участников азартных игр букмекерскими конторами и тотализаторами.Дмитрий Медведев: В отношении Мутко не представлено никаких доказательств, иначе он бы не работал в правительствеПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении бывшего министр спорта, вице-премьера Виталия Мутко не представлено никаких доказательств вины в допинговом скандале.Дмитрий Медведев: Необходимо ужесточить ответственность за хулиганство на спортивных соревнованияхПремьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о необходимых мерах по проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. В частности, он призвал к усилению ответственности за хулиганство на спортивных мероприятиях.Дмитрий Медведев: России нужно с честью и на достойном уровне провести ЧМ-2018Премьер-министр России Дмитрий Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами поставил поставил цель достойно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.Медведев поручил Мутко подготовку и проведение ЧМ-2018Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает официальный сайт правительства.Павел Колобков: Сделаю все, чтобы оправдать довериеНовый министр спорта Павел Колобков поблагодарил президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева за доверие.«Без МГИМО мог бы быстрее пойти вверх». Самый прогрессирующий россиянин сезона«Без МГИМО мог бы быстрее пойти вверх». Самый прогрессирующий россиянин сезонаТеннисист Даниил Медведев – о том, сколько он может прожить на 50 тысяч долларов, и о якобы расистском инциденте с американцем Янгом.Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016Во второй день на SpbOpen было немного топ-матчей, зато получился шикарный кадр и разыгрались несколько очень любопытных сюжетов.Победители всероссийских соревнований паралимпийцев в Подмосковье получат по 4 миллиона рублейПремьер-министр России Дмитрий Медведев установил размер выплат для паралимпийцев, которые стали призерами всероссийских соревнований в Подмосковье.Медведев направил приветствие участникам альтернативной ПаралимпиадыПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам Всероссийских соревнований по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр.Дмитрий Медведев: Уверен, на Олимпиаде-2020 у нас будет еще больше медалейПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на торжественной церемонии поздравил сборную России с успешным выступлением на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.Медведев вручил призерам Олимпийских игр автомобилиПредседатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и вручил им автомобили.Медведев в четверг встретится с российскими олимпийцамиПремьер-министр России Дмитрий Медведев 25 августа проведет встречу с российскими олимпийцами, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева
Футбол
Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена
Футбол
УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в Стокгольме
Футбол
Сергей Карасев: Перевод в ФНЛ? Ничего не знаю об этом
все новости
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведеввсе новости