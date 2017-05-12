Дмитрий Медведев: Надо исправлять ситуацию, что у видов спорта нет своих центров подготовки

Дмитрий Медведев: В отношении Мутко не представлено никаких доказательств, иначе он бы не работал в правительстве

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении бывшего министр спорта, вице-премьера Виталия Мутко не представлено никаких доказательств вины в допинговом скандале.