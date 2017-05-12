Гаджи Гаджиев – о матче против «Спартака»: Нам терять нечего, кроме чести, как говорится

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с московским «Спартаком» в 28-м туре РФПЛ, которая состоится 13 мая в Перми.

«Какая разница, какой состав приедет? Конечно, хотелось бы, чтобы приехали известные футбольные игроки, чтобы было интересно нашим болельщикам не только на «Амкар» смотреть. Наша задача играть так, чтобы стыдно не было за свою игру перед болельщиками. Именно это я и буду говорить своей команде. Зрелище должно быть красивым. Нам терять нечего, кроме чести, как говорится.

Короткая «скамейка» запасных очень ощутимо сказывается на нашей игре. Особенно в обороне, где стали заметно много пропускать, чем в первой части чемпионата. Это отсутствие Огуде. Плюс к этому у нас будет отсутствовать центральный защитник Секу. У него четвертая карточка, дисквалификация на одну игру. И плюс не будет играть полузащитник, который получил красную карточку за грубую игру. Мы постараемся сыграть по максимуму своих возможностей», – цитирует специалиста «Эхо Перми».