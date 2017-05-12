Маркус Вайнцирль: «Гамбург» прижат к стене. Это очень неприятный соперник

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Гамбургом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 33-м туре чемпионата Германии.

«После того поражения все мы были очень разочарованы. Мы очень критично разобрали свою игру. В матче против «Гамбурга» мы хотим сыграть значительно лучше и непременно заработать три очка. «Гамбург» прижат к стене, поэтому они будут отчаянно бороться за очки, чтобы сохранить место в Бундеслиге. Они будут бороться на каждом сантиметре поля. Это очень неприятный соперник.

В лице Филипа Костича и Бобби Вуда у них есть два опасных футболиста, которые умеют быстро переключаться из обороны в атаку. Мы не должны позволить им развернуться», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Матч «Шальке» - «Гамбург» состоится13 мая. Начало в 16:30 по Москве.