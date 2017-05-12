Виктор Хедман: С Лундквистом шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира увеличатся
Защитник сборной
Швеции Виктор Хедман после матча чемпионата мира с Латвией (2:0) высказался о
приезде в команду голкипера «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
«Нам удалось одержать важную победу, мы провели хороший матч. Скоро в команду приедет Хенрик Лундквист. Он один из лучших вратарей мира и сможет добавить уверенности всем игрокам команды.
С таким голкипером мы будем спокойны за сохранность своих ворот, наши шансы на победу в турнире увеличатся», – приводит ТАСС слова Хедмана.
После четырех туров группового этапа Швеция набрала семь очков и занимает четвертое место в группе A.
35-летний голкипер сыграет на чемпионате мира впервые с 2008 года.
Матч
Швеция - Латвия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ландескуг (Раск, Линдхольм), 9:13 (1:0). Линдхольм (Раск), 56:42 (2:0).
Место и дата
11 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция