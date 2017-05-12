Виктор Хедман: С Лундквистом шансы сборной Швеции на победу в чемпионате мира увеличатся

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман после матча чемпионата мира с Латвией (2:0) высказался о приезде в команду голкипера «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

«Нам удалось одержать важную победу, мы провели хороший матч. Скоро в команду приедет Хенрик Лундквист. Он один из лучших вратарей мира и сможет добавить уверенности всем игрокам команды.

С таким голкипером мы будем спокойны за сохранность своих ворот, наши шансы на победу в турнире увеличатся», – приводит ТАСС слова Хедмана.

После четырех туров группового этапа Швеция набрала семь очков и занимает четвертое место в группе A.

35-летний голкипер сыграет на чемпионате мира впервые с 2008 года.