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«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса Родригеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Согласно источнику, клуб вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед», который контактировал с агентом игрока минувшим летом и до сих пор проявляет интерес к нему.

Отмечается, что «горожане» готовы удовлетворить требования «сливочных» по трансферу футболиста, заплатив за его переход 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Хамес на ладит с рулевым «Реала» Зинедином Зиданом, и решил сменить клубную прописку по окончании сезона.

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