Федор Емельяненко: Все участники чемпионата России показали очень интересные бои и огромное стремление победе

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017.

Медали наивысшей пробы, а также право представлять Россию на чемпионате мира в этом году завоевали: Даитбегов Магоме (до 56,7 кг), Заваев Гаджимурад (до 61,2 кг), Гайирбегов Абдулмуталип (до 65,8 кг), Абдулхаликов Али (до 70,3 кг), Магомедкиримов Магомед (до 77,1 кг), Хирамагомедов Гамзат ( до 84 кг), Магомедов Муслим (до 93 кг), Малыхин Анатолий (свыше 93 кг).



Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги соревнований.

«Впечатления от чемпионата остались самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного праздника, празднования Дня нашей Великой Победы. Все это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и огромное стремление победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры - на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии», - сказал Емельяненко.



По итогам соревнований сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном, «серебро» досталось спортсменам Центрального федерального округа, третье место заняла команда Уральского федерального округа.

В личном зачете места распределились следующим образом:

до 56,7 кг

«золото»: Даитбегов Магомед (Москва)

«серебро»: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)

«бронза»: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО), Цой Андрей (ДВФО)



до 61,2 кг

«золото»Заваев Гаджимурад (УРФО)

«серебро»: Магомедов Шарапудин (ПФО)

«бронза»: Нурмагомедов Омар (СКФО), Абдулхамидов Шамиль (Москва)



до 65,8 кг

«золото»: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)

«серебро»: Ашурлаев Наби (СКФО)

«бронза»: Курбанов Рашид (ЮФО), Егоян Владимир (ЮФО)



до 70,3 кг

«золото»: Абдулхаликов Али (ЦФО)

«серебро»: Омаров Ислам (УРФО)

«бронза»: Рабаданов Гаджи (УРФО), Абдусаламов Магомед (Москва)



до 77,1 кг

«золото»: Магомедкиримов Магомед (Москва)

«серебро»: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)

«бронза»: Мусаев Шамиль (ЦФО), Магомедов Камал (ЦФО)



до 84 кг

«золото»: Хирамагомедов Гамзат (Москва)

«серебро»: Шахрудинов Магомед (УРФО)

«бронза»: Умалатов Магомед (ЮФО), Мутаев Магомед (УРФО)



до 93 кг

«золото»: Магомедов Муслим (СКФО)

«серебро»: Баширов Гаджимурад (Москва)

«бронза»: Гамзатов Шамиль (Москва), Насрудинов Насрудин (ЦФО)



свыше 93 кг

«золото»: Малыхин Анатолий (ЦФО)

«серебро»: Расулов Салимгерей (Москва)

«бронза»: Куниев Ризван (СКФО), Гончаров Евгений (ЮФО).