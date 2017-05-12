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Федор Емельяненко: Все участники чемпионата России показали очень интересные бои и огромное стремление победе

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В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по ММА-2017.

Медали наивысшей пробы, а также право представлять Россию на чемпионате мира в этом году завоевали: Даитбегов Магоме (до 56,7 кг), Заваев Гаджимурад (до 61,2 кг), Гайирбегов Абдулмуталип (до 65,8 кг),  Абдулхаликов Али (до 70,3 кг), Магомедкиримов Магомед (до 77,1 кг), Хирамагомедов Гамзат ( до 84 кг), Магомедов Муслим (до 93 кг), Малыхин Анатолий (свыше 93 кг). 

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал итоги соревнований.

«Впечатления от чемпионата остались самые замечательные. С самого открытия чувствовалась атмосфера спортивного  праздника,  празднования Дня нашей Великой Победы. Все это передалось и спортсменам, и зрителям. Все бои были очень напряженными, накал рос от поединка к поединку. Все ребята показали очень интересные бои и  огромное стремление победе. В этом году состав нашей национальной сборной обновился. Победители чемпионата России поедут на чемпионат мира в Казахстан, а серебряные призеры - на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии», - сказал Емельяненко.

По итогам соревнований сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном, «серебро» досталось спортсменам Центрального федерального округа, третье место заняла команда Уральского федерального округа. 

В личном зачете места распределились следующим образом: 

до 56,7 кг
«золото»: Даитбегов Магомед (Москва)
«серебро»: Шейхмагомедов Магомедрасул (ЦФО)
«бронза»: Сиражудинов Магомедгаджи (СКФО), Цой Андрей (ДВФО)

до 61,2 кг
«золото»Заваев Гаджимурад (УРФО)
«серебро»: Магомедов Шарапудин (ПФО)
«бронза»: Нурмагомедов Омар (СКФО), Абдулхамидов Шамиль (Москва)

до 65,8 кг
«золото»: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО)
«серебро»: Ашурлаев Наби (СКФО)
«бронза»: Курбанов Рашид (ЮФО), Егоян Владимир (ЮФО)

 до 70,3 кг
«золото»: Абдулхаликов Али (ЦФО)
«серебро»: Омаров Ислам (УРФО)
«бронза»: Рабаданов Гаджи (УРФО), Абдусаламов Магомед (Москва)

 до 77,1 кг
«золото»: Магомедкиримов Магомед (Москва)
«серебро»: Гаджидаудов Устармагомед (УРФО)
«бронза»: Мусаев Шамиль (ЦФО), Магомедов Камал (ЦФО)

 до 84 кг
«золото»: Хирамагомедов Гамзат (Москва)
«серебро»: Шахрудинов Магомед (УРФО)
«бронза»: Умалатов Магомед (ЮФО), Мутаев Магомед (УРФО)

 до 93 кг
«золото»: Магомедов Муслим (СКФО)
«серебро»: Баширов Гаджимурад (Москва)
«бронза»: Гамзатов Шамиль (Москва), Насрудинов Насрудин (ЦФО)

свыше 93 кг
«золото»: Малыхин Анатолий (ЦФО)
«серебро»: Расулов Салимгерей (Москва)
«бронза»: Куниев Ризван (СКФО), Гончаров Евгений (ЮФО).

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Сергей Ващенко
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