«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд
Матч 28-го тура
молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита».
В составе победителей с
пенальти забил Станислав Крапухин, второй мяч в свои ворота забил Геннадий
Киселев.
«Зенит» набрал 54 очка и
занимает третье место. У «Крыльев Советов» 32 очка и девятое место.
Молодежное первенство
28-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - Зенит (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Киселёв 22 (0:1 - автогол). Крапухин 56 (0:2 - пен.).
Состав
Крылья Советов (мол): Овсянников, Столяров (Ермолаев, 26), Лозовик, Масальский, Киселёв, Ежов, Богомолов, Дмитрюк (Любаков, 87), Шамаев, Киреев, Кудряшов
Зенит (мол): Рудаков, Плотников, Пенчиков (Костин, 87), Круговой, Вяткин, Казаков (Горулёв, 62), Мусаев (Гардинер-Смит, 89), Макеев, Кириллов, Еловских, Крапухин (Денисов, 83)
Предупреждения:
Овсянников, 56 - Пенчиков, 36; Кириллов, 41; Крапухин, 55; Вяткин, 85
Удаления:
Овсянников, 85 - нет
Судья:
Виталий Дорошенко (Россия)
Место и дата
12 мая 14:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция