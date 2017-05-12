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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита».

В составе победителей с пенальти забил Станислав Крапухин, второй мяч в свои ворота забил Геннадий Киселев.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает третье место. У «Крыльев Советов» 32 очка и девятое место.

Молодежное первенство

28-й тур

Матч

Крылья Советов (мол) - Зенит (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Киселёв 22 (0:1 - автогол). Крапухин 56 (0:2 - пен.).

Состав

Крылья Советов (мол): Овсянников, Столяров (Ермолаев, 26), Лозовик, Масальский, Киселёв, Ежов, Богомолов, Дмитрюк (Любаков, 87), Шамаев, Киреев, Кудряшов

Зенит (мол): Рудаков, Плотников, Пенчиков (Костин, 87), Круговой, Вяткин, Казаков (Горулёв, 62), Мусаев (Гардинер-Смит, 89), Макеев, Кириллов, Еловских, Крапухин (Денисов, 83)

Предупреждения:

Овсянников, 56 - Пенчиков, 36; Кириллов, 41; Крапухин, 55; Вяткин, 85

Удаления:

Овсянников, 85 - нет

Судья:

Виталий Дорошенко (Россия)

Место и дата

12 мая 14:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция


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