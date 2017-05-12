«Волынь» лишена шести очков и покидает УПЛ
С луцкой «Волыни» снято
шесть очков в украинской премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт
турнира.
Как ранее сообщалось в
украинских СМИ, клуб наказан за долги перед своим бывшим футболистом Сашей
Стевичем. Таким образом, команда досрочно покидает премьер-лигу. У «Волыни»
осталось семь очков, и за четыре тура до конца чемпионата они отстают от
десятого место, которое даст право сохранить прописку в УПЛ, на 14 очков.
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