Георгий Джикия: С таким тренером, как Каррера, мы не думаем о ничейном результате

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия – о самом важном матче сезона, а также о главном тренер красно-белых Массимо Каррере, который привел команду к чемпионскому титулу.

«Матч второго круга с ЦСКА, который мы выиграли 2:1, запомнился больше всего. Это было завораживающе. Одержать победу в дерби было для нас очень важно. Да и зрителям, и специалистам матч понравился. Все 90 минут был скоростной, напряжённый футбол.

Мысли сыграть осторожнее, пусть ничья, но не поражение? С таким тренером, как Массимо Каррера, подобных мыслей у нас в головах просто быть не может. Поэтому мы и лидируем в чемпионате с отрывом в 10 очков, поэтому мы и чемпионы!

Не стану сравнивать итальянца со специалистами, с которыми доводилось работать раньше, но Каррера самый эмоциональный тренер, с которым мне доводилось работать. Массимо – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край. По тренерским меркам он еще довольно молодой специалист, но как он заряжает команду своими идеями и своим стремлением к победе! С первых дней на сборах мне все нравится в тренировочном процессе. Поверьте, я на каждую тренировку иду как на праздник», – цитирует игрока Московский комсомолец.