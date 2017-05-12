Blizzard прокомментировала слухи о $20 млн за участие в Лиге Overwatch

Компания Blizzard прокомментировала слухи о требованиях для участия в Лиге Overwatch.



«Наша конечная цель состоит в том, чтобы создать захватывающую киберспортивную экосистему в Overwatch, которая воплотится в Лигу Overwatch. Она будет доступна для широкой аудитории и станет полезна для всех ее участников. Мы делаем все возможное и проявляем максимальную осторожность при ее построении, мы не раскрываем лишней информации, пока не дойдем до нужного этапа, где это будет иметь смысл.



​Мы хотели бы развеять слухи о том, что мы игнорируем стандарты киберспорта. Тот, кто знает Blizzard, понимает, насколько мы ценим сообщество вокруг наших игр. Лига строится на важнейших принципах киберспорта и традиционных видов спорта. Мы находимся в активной дискуссии со многими командами из каждой индустрии, потому что столь глобальный проект требует общих усилий. Переговоры идут хорошо и вокруг наших амбициозных планов много волнений», — говорится в официальном заявлении Blizzard.



Напомним, что ранее появились слухи о том, что за участие в Лиге Overwatch компания Blizzard требует от команд 20 миллионов долларов.



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