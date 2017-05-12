Молодежное первенство. 28-й тур. «Амкар» уступил «Спартаку», «Крылья Советов» проиграли «Зениту» и другие матчи
Результаты матчей 28-го тура молодежного первенства России.
Матч
ЦСКА (мол) - Арсенал (мол) - 2:2 (0:0)
Место и дата
11 мая 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)
Голы
Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).
Состав
Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)
Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу
Незабитые пенальти
Ломовицкий (Спартак (мол)), 45
Судья:
Александр Генералов (Россия)
Место и дата
12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - Оренбург (мол) - 2:1 (2:1)
Голы
Тугарев 27 (1:0). Кукушкин 28 (1:1). Галаджан 32 (2:1).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Самохвалов, Лапшов, Поярков, Дорофеев, Галанин (Калачевский, 84), Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Галаджан (Вагабов, 46)
Оренбург (мол): Кеняйкин, Руденко, Криворучко, Кайков, Макаров, Померко, Козлов, Иванов И., Хайбуллин, Митренко, Кукушкин
Судья:
Дмитрий Кисель (Россия)
Место и дата
12 мая 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Зенит (мол) - 0:2 (0:1)
Голы
Киселёв 22 (0:1 - автогол). Крапухин 56 (0:2 - пен.).
Состав
Крылья Советов (мол): Овсянников, Столяров (Ермолаев, 26), Лозовик, Масальский, Киселёв, Ежов, Богомолов, Дмитрюк (Любаков, 87), Шамаев, Киреев, Кудряшов
Зенит (мол): Рудаков, Плотников, Пенчиков (Костин, 87), Круговой, Вяткин, Казаков (Горулёв, 62), Мусаев (Гардинер-Смит, 89), Макеев, Кириллов, Еловских, Крапухин (Денисов, 83)
Предупреждения:
Овсянников, 56 - Пенчиков, 36; Кириллов, 41; Крапухин, 55; Вяткин, 85
Удаления:
Овсянников, 85 - нет
Судья:
Виталий Дорошенко (Россия)
Место и дата
12 мая 14:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 08:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 10:30, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 15:00, Темп, Онлайн-трансляция