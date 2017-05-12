Молодежное первенство. 28-й тур. «Амкар» уступил «Спартаку», «Крылья Советов» проиграли «Зениту» и другие матчи

Защитник «Зенита»-м Вяткин: С Каккоевым все в порядке. Спасибо ребятам из «Терека» за помощь

Защитник «Зенита»-м Артем Вяткин рассказал о состоянии игрока петербуржцев Никиты Каккоева, получившего травму в матче 27-го тура первенства молодежных команд против «Терека»-м.