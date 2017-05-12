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Молодежное первенство. 28-й тур. «Амкар» уступил «Спартаку», «Крылья Советов» проиграли «Зениту» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 28-го тура молодежного первенства России.

Матч

ЦСКА (мол) - Арсенал (мол) - 2:2 (0:0)

Место и дата

11 мая 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Амкар (мол) - Спартак (мол) - 0:4 (0:1)

Голы

Ломовицкий 32 (0:1). Петрунин 49 (0:2). Бабаев 60 (0:3). Рассказов 86 (0:4).

Состав

Амкар (мол): Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Вазитдинов, Аушев (Кондрашов, 65), Гусейнов, Мосунов, Филиппов, Разделкин (Парамонов Е., 61), Трунин, Гооге, Мищенко (Жуковский, 46)

Спартак (мол): Терешкин (Аверкиев, 46), Рассказов, Красильниченко (Иванов, 83), Петрунин, Мамин, Володкин, Бабаев (Феофилактов, 82 , 82), Никулин, Ломовицкий (Миронов, 89), Горовых (Пацев, 71), Самбу

Незабитые пенальти

Ломовицкий (Спартак (мол)), 45

Судья:

Александр Генералов (Россия)

Место и дата

12 мая 12:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - Оренбург (мол) - 2:1 (2:1)

Голы

Тугарев 27 (1:0). Кукушкин 28 (1:1). Галаджан 32 (2:1).

Состав

Локомотив (мол): Лобанцев, Рахмонов, Самохвалов, Лапшов, Поярков, Дорофеев, Галанин (Калачевский, 84), Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Галаджан (Вагабов, 46)

Оренбург (мол): Кеняйкин, Руденко, Криворучко, Кайков, Макаров, Померко, Козлов, Иванов И., Хайбуллин, Митренко, Кукушкин

Судья:

Дмитрий Кисель (Россия)

Место и дата

12 мая 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Зенит (мол) - 0:2 (0:1)

Голы

Киселёв 22 (0:1 - автогол). Крапухин 56 (0:2 - пен.).

Состав

Крылья Советов (мол): Овсянников, Столяров (Ермолаев, 26), Лозовик, Масальский, Киселёв, Ежов, Богомолов, Дмитрюк (Любаков, 87), Шамаев, Киреев, Кудряшов

Зенит (мол): Рудаков, Плотников, Пенчиков (Костин, 87), Круговой, Вяткин, Казаков (Горулёв, 62), Мусаев (Гардинер-Смит, 89), Макеев, Кириллов, Еловских, Крапухин (Денисов, 83)

Предупреждения:

Овсянников, 56 - Пенчиков, 36; Кириллов, 41; Крапухин, 55; Вяткин, 85

Удаления:

Овсянников, 85 - нет

Судья:

Виталий Дорошенко (Россия)

Место и дата

12 мая 14:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Урал (мол) - Краснодар (мол)

Место и дата

13 мая 08:00, Спортбаза Божовия, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

13 мая 10:30, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

13 мая 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Терек (мол)

Место и дата

13 мая 15:00, Темп, Онлайн-трансляция


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