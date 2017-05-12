Дмитрий Медведев: Тренировочные площадки ЧМ-2018 передадим спортивным школам

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев провел совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд России, на котором рассказал о том, как будет использоваться инфраструктура чемпионата мира 2018 года после турнира.

«К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению. А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят.

Вообще, все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать», – приводит ТАСС слова Медведева.

В пятницу глава правительства посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск». Медведев осмотрел легкоатлетический центр, спортивно-оздоровительный комплекс, залы для тренировок по фехтованию и художественной гимнастике и побеседовал со спортсменами.