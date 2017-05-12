Спортивный директор «Шальке»: Аого, Хунтелар и Бадштубер покинут команду, Коноплянка останется
Спортивный директор «Шальке»
Кристиан Хайдель рассказал, кто покинет команду по окончании сезона.
«По итогам сезона клуб
покинут Деннис Аого, Саша Ритер, Клас-Ян Хунтелар, Фил Нойман, Тимон
Велленройтер и Хольгер Бадштубер. На данный момент уже известно, что вернутся в команду Феликс
Платте и Фабиан Гифер. После 30 июня Коноплянка останется игроком «Шальке»,
поэтому в субботу мы с ним прощаться не будем.
Мы устроим Хунтелару
достойные проводы, за последние годы он сделал очень много для нашей команды»,
- цитирует Хайделя официальный сайт «Шальке».
В текущем сезоне 33-летний
Клас-Ян Хунтелар провел 22 матча за «Шальке» и забил пять мячей при одной
голевой передаче. За команду он выступал с 2010 года.
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