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Спортивный директор «Шальке»: Аого, Хунтелар и Бадштубер покинут команду, Коноплянка останется

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель рассказал, кто покинет команду по окончании сезона.

«По итогам сезона клуб покинут Деннис Аого, Саша Ритер, Клас-Ян Хунтелар, Фил Нойман, Тимон Велленройтер и Хольгер Бадштубер. На данный момент уже известно, что вернутся в команду Феликс Платте и Фабиан Гифер. После 30 июня Коноплянка останется игроком «Шальке», поэтому в субботу мы с ним прощаться не будем.

Мы устроим Хунтелару достойные проводы, за последние годы он сделал очень много для нашей команды», - цитирует Хайделя официальный сайт «Шальке».

В текущем сезоне 33-летний Клас-Ян Хунтелар провел 22 матча за «Шальке» и забил пять мячей при одной голевой передаче. За команду он выступал с 2010 года.

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