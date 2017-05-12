УПЛ. 29-й тур. «Волынь» - «Сталь» и другие матчи

читайте также

«Волынь» лишена шести очков и покидает УПЛ С луцкой «Волыни» снято шесть очков в украинской премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнут У экс-хавбека «Шахтера» и сборной Украины Алексея Гая было много побед, приключений, трофеев, включая Кубок УЕФА.

Экс-форвард ЦСКА возглавил украинскую «Звезду» Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев назначен главным тренером украинской «Звезды», сообщает официальный сайт Кропивницкой команды.

Украинский журналист: Нынешнее чемпионство «Шахтера» - это еще чемпионство Луческу Большая заслуга в завоевании «Шахтером» чемпионского титула принадлежит бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит». Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык.

УПЛ. 28-й тур. «Звезда» и «Днепр» сыграли вничью, «Динамо» разгромило «Александрию» и другие матчи Результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.

Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0 Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Динамо».

Ринат Ахметов: Третий год «Шахтер» не играет дома. Чемпионство в такой ситуации достойно громких аплодисментов Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

Паулу Фонсека: Посвящаем чемпионство болельщикам «Шахтера», которые находятся в Донецке и по всей Украине Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после досрочного завоевания титула чемпиона Украины. Напомним, что сегодня его команда победила «Зарю» со счетом 3:2.

«Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом Украины Матч 28-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Шахтера».

«Интер» провел переговоры с Ракицким Миланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.

День в истории. Дарио Срне исполнилось 35 лет Сегодня отмечает день рождения хорватский футболист, защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Ему исполнилось 35 лет.

УПЛ. 27-й тур. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Черноморец» уступил «Динамо» и другие матчи Результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины.

«Бешикташ» интересуется Тайсоном Интерес полузащитнику донецкого «Шахтера» Тайсону проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ракицкий продлил контракт с «Шахтером» до 2022 года Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

14 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за участие в договорных матчах 14 футболистов, ранее выступавших за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.

«Реал» интересуется вратарем «Днепра» Луниным Голкипером «Днепра» Андреем Луниным интересуется мадридский «Реал». Об этом сообщает украинские СМИ.

Кривцов продлил контракт с «Шахтером» Защитник Сергей Кривцов продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полуфинал Кубка Украины: от волшебного гола до места комментатора в руинах Киевское «Динамо» в гостях обыграло «Николаев» и вышло в финал Кубка Украины. Матч получился интересным и необычным.

Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.