Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция2 : 0Италия
Теннис  Кузнецова- : -Младенович
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УПЛ. 29-й тур. «Волынь» - «Сталь» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины.

Матч

Волынь - Сталь

Место и дата

12 мая 19:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - Динамо К

Место и дата

13 мая 17:00, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция

Матч

Заря - Александрия

Место и дата

13 мая 17:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Черноморец - Шахтер

Место и дата

13 мая 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция

Матч

Ворскла - Звезда

Место и дата

14 мая 14:00, Ворскла, Онлайн-трансляция

Матч

Днепр - Карпаты

Место и дата

14 мая 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Волынь» лишена шести очков и покидает УПЛС луцкой «Волыни» снято шесть очков в украинской премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.Алексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнутАлексей Гай: По сравнению с человеческой жизнью все кубки меркнутУ экс-хавбека «Шахтера» и сборной Украины Алексея Гая было много побед, приключений, трофеев, включая Кубок УЕФА.Экс-форвард ЦСКА возглавил украинскую «Звезду»Бывший нападающий ЦСКА Роман Монарев назначен главным тренером украинской «Звезды», сообщает официальный сайт Кропивницкой команды.Украинский журналист: Нынешнее чемпионство «Шахтера» - это еще чемпионство ЛуческуБольшая заслуга в завоевании «Шахтером» чемпионского титула принадлежит бывшему главному тренеру команды Мирче Луческу, который сейчас возглавляет «Зенит». Об этом заявил украинский журналист Игорь Цыганык.УПЛ. 28-й тур. «Звезда» и «Днепр» сыграли вничью, «Динамо» разгромило «Александрию» и другие матчиРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Украины.Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Динамо».Ринат Ахметов: Третий год «Шахтер» не играет дома. Чемпионство в такой ситуации достойно громких аплодисментовПрезидент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.Паулу Фонсека: Посвящаем чемпионство болельщикам «Шахтера», которые находятся в Донецке и по всей УкраинеГлавный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после досрочного завоевания титула чемпиона Украины. Напомним, что сегодня его команда победила «Зарю» со счетом 3:2.«Шахтер» обыграл «Зарю» и досрочно стал чемпионом УкраиныМатч 28-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и луганской «Зарей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Шахтера».«Интер» провел переговоры с РакицкимМиланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.День в истории. Дарио Срне исполнилось 35 летСегодня отмечает день рождения хорватский футболист, защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Ему исполнилось 35 лет.УПЛ. 27-й тур. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Черноморец» уступил «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 27-го тура чемпионата Украины.«Бешикташ» интересуется ТайсономИнтерес полузащитнику донецкого «Шахтера» Тайсону проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.Ракицкий продлил контракт с «Шахтером» до 2022 годаЗащитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.14 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за участие в договорных матчах14 футболистов, ранее выступавших за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины.«Реал» интересуется вратарем «Днепра» ЛунинымГолкипером «Днепра» Андреем Луниным интересуется мадридский «Реал». Об этом сообщает украинские СМИ.Кривцов продлил контракт с «Шахтером»Защитник Сергей Кривцов продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Полуфинал Кубка Украины: от волшебного гола до места комментатора в руинахПолуфинал Кубка Украины: от волшебного гола до места комментатора в руинахКиевское «Динамо» в гостях обыграло «Николаев» и вышло в финал Кубка Украины. Матч получился интересным и необычным.Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с ДжошуаГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.В чемпионате Украины появится раунд плей-оффПрезидент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о планах спортивной организации на ближайшее время.
Футбол
Гендиректор «Амкара»: Уверен, на матче со «Спартаком» будет аншлаг
Футбол
«Интер» по-прежнему рассчитывает на приглашение Конте
Легкая атлетика
Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом
Хоккей
Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева
все новости
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости