УПЛ. 29-й тур. «Волынь» - «Сталь» и другие матчи
Результаты матчей 29-го тура чемпионата Украины.
Матч
Место и дата
12 мая 19:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 17:00, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 17:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 мая 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 14:00, Ворскла, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
14 мая 19:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
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