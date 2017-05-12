TNC Pro Team снялась с квалификации к EPICENTER: Moscow

Филиппинская команда TNC Pro Team отказалась от участия в квалификации к турниру EPICENTER: Moscow.

Update: We have dropped the Epicenter Qualifiers. We are currently addressing some issues within the team. Stay tuned for updates! — TNC Pro Team (@TNCProTeam) 12 мая 2017 г.

«Мы отказались от отборочных на Epicenter. В настоящее время мы решаем некоторые проблемы внутри команды. Следите за обновлениями!»

EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.