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TNC Pro Team снялась с квалификации к EPICENTER: Moscow

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Филиппинская команда TNC Pro Team отказалась от участия в квалификации к турниру EPICENTER: Moscow.


«Мы отказались от отборочных на Epicenter. В настоящее время мы решаем некоторые проблемы внутри команды. Следите за обновлениями!»

EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.

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