Халеп обыграла Севастову и вышла в финал турнира в Мадриде

Анастасия Севастова: Даже я сама не ожидала от себя таких результатов

22-я ракетка мира Анастасия Севастова после выхода в ½ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде призналась, что не рассчитывала на такие результаты после возобновления карьеры.