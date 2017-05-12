Халеп обыграла Севастову и вышла в финал турнира в Мадриде
Матч 1/2 финала турнира WTA между румынкой Симоной Халеп и латвийкой Анастасией Севастовой
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.
Матч продолжался один час
и 13 минут. Халеп допустила четыре двойные ошибки при 78% попадания первой
подачи. В финале румынская теннисистка сыграет с победительницей матча между
россиянкой Светланой Кузнецовой и француженкой Кристиной Младенович.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд
5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Халеп С. (Румыния) - Севастова А. (Латвия) - 6:2, 6:3
Место и дата
12 мая 15:15, , Онлайн-трансляция
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