Валерий Рейнгольд: ЦСКА победит «Арсенал»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА примет «Арсенал».

– Разве могут быть вопросы о фаворите? Конечно, это ЦСКА. Армейцы только вернули себе второе место и должны его удержать. Не думаю, что Гинер простит Гончаренко потерю очков и непопадание в Лигу чемпионов.

Про «Арсенал» можно сказать, что это клуб первой лиги. Нет в команде ни одного интересного футболиста. Пустота. «Ростов» победили за счет того, что Максимов выполнил плохой навес и мяч залетел в ворота, но сколько при этом было моментов у ворот «Арсенала». ЦСКА свои шансы обязательно реализует, – считает Рейнгольд.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча на «ВЭБ Арене».

