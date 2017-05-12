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Хэмилтон стал первым на свободной практике Гран-при Испании, Квят – 18-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Испании в Барселоне состоялись две свободные практики. В обеих лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

В обоих сессиях тройки лидеров оказались одинаковыми. Вторым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, третьим – представитель «Феррари» Кими Райкконен. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял, соответственно, 15-е и 18-е места.

В первой сессии россиянин Сергей Сироткин проехал на болиде «Рено» лишь 10 кругов из-за технических проблем и показал 19-й результат.

Гран-при Испании. Барселона

Первая свободная практика

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,521 (28 кругов)
  2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,029 (30)
  3. Кими Райкконен («Феррари») +0,935 (24)
  4. Себастьян Феттель («Феррари») +1,079 (23)
  5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,185 (22)
  6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,563 (17)
  7. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,149 (22)
  8. Ромен Грожан («Хаас») +2,237 (23)
  9. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,472 (24)
  10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,483 (21)
  11. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,667 (23)
  12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +2,803 (22)
  13. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,879 (24)
  14. Фелипе Масса («Уильямс») +3,097 (34)
  15. Даниил Квят («Торо Россо») +3,121 (18)
  16. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,445 (23)
  17. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,661 (24)
  18. Ланс Стролл («Уильямс») +4,398 (34)
  19. Сергей Сироткин («Рено») +4,772 (10)
  20. Фернандо Алонсо («Макларен»)  без времени (1)

Вторая свободная практика

  1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,802 (39 кругов)
  2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,090 (38)
  3. Кими Райкконен («Феррари») +0,310 (34)
  4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,418 (36)
  5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,636 (29)
  6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,783 (35)
  7. Нико Хюлькенберг («Рено») +0,885 (40)
  8. Джолион Палмер («Рено») +1,190 (43)
  9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,213 (38)
  10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,463 (34)
  11. Ромен Грожан («Хаас») +1,569 (36)
  12. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,718 (37)
  13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,891 (36)
  14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,920 (32)
  15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,205 (32)
  16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,280 (37)
  17. Ланс Стролл («Уильямс») +2,419 (35)
  18. Даниил Квят («Торо Россо») +2,434 (27)
  19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,797 (31)
  20. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,275 (21)

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