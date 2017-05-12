Хэмилтон стал первым на свободной практике Гран-при Испании, Квят – 18-й
На Гран-при Испании в
Барселоне состоялись две свободные практики. В обеих лучшее время показал пилот
«Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
В обоих сессиях тройки
лидеров оказались одинаковыми. Вторым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери
Боттас, третьим – представитель «Феррари» Кими Райкконен. Россиянин Даниил Квят
из «Торо Россо» занял, соответственно, 15-е и 18-е места.
В первой сессии россиянин
Сергей Сироткин проехал на болиде «Рено» лишь 10 кругов из-за технических проблем
и показал 19-й результат.
Гран-при Испании.
Барселона
Первая свободная практика
- Льюис
Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,521 (28 кругов)
- Валттери
Боттас («Мерседес») +0,029 (30)
- Кими
Райкконен («Феррари») +0,935 (24)
- Себастьян
Феттель («Феррари») +1,079 (23)
- Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +1,185 (22)
- Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +1,563 (17)
- Кевин
Магнуссен («Хаас») +2,149 (22)
- Ромен
Грожан («Хаас») +2,237 (23)
- Нико
Хюлькенберг («Рено») +2,472 (24)
- Карлос
Сайнс («Торо Россо») +2,483 (21)
- Серхио
Перес («Форс-Индия») +2,667 (23)
- Эстебан
Окон («Форс-Индия») +2,803 (22)
- Стоффель
Вандорн («Макларен») +2,879 (24)
- Фелипе
Масса («Уильямс») +3,097 (34)
- Даниил
Квят («Торо Россо») +3,121 (18)
- Маркус
Эрикссон («Заубер») +3,445 (23)
- Паскаль
Верляйн («Заубер») +3,661 (24)
- Ланс
Стролл («Уильямс») +4,398 (34)
- Сергей
Сироткин («Рено») +4,772 (10)
- Фернандо
Алонсо («Макларен») без времени (1)
Вторая свободная практика
- Льюис
Хэмилтон («Мерседес») – 1.20,802 (39 кругов)
- Валттери
Боттас («Мерседес») +0,090 (38)
- Кими
Райкконен («Феррари») +0,310 (34)
- Себастьян
Феттель («Феррари») +0,418 (36)
- Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +0,636 (29)
- Даниэль
Риккардо («Ред Булл») +0,783 (35)
- Нико
Хюлькенберг («Рено») +0,885 (40)
- Джолион
Палмер («Рено») +1,190 (43)
- Фелипе
Масса («Уильямс») +1,213 (38)
- Карлос
Сайнс («Торо Россо») +1,463 (34)
- Ромен
Грожан («Хаас») +1,569 (36)
- Эстебан
Окон («Форс-Индия») +1,718 (37)
- Стоффель
Вандорн («Макларен») +1,891 (36)
- Серхио
Перес («Форс-Индия») +1,920 (32)
- Кевин
Магнуссен («Хаас») +2,205 (32)
- Маркус
Эрикссон («Заубер») +2,280 (37)
- Ланс
Стролл («Уильямс») +2,419 (35)
- Даниил
Квят («Торо Россо») +2,434 (27)
- Паскаль
Верляйн («Заубер») +2,797 (31)
- Фернандо
Алонсо («Макларен») +3,275 (21)
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