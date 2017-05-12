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Кристиан Паскуато: Мне нужно было остаться в «Ювентусе», когда пришел Конте. Но я совершил ошибку

Марина Петрова, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от пребывания в туринском «Ювентусе».

– Вы оказались в «Ювентусе» в 2008-м, а вокруг Дель Пьеро, Буффон, Трезеге и Недвед.
– Это был сон наяву. Сон, в котором все звезды того времени рядом со мной.

– Кто из всех производил самое серьезное впечатление?
– Дель Пьеро. Абсолютно точно. Он был великолепен.

– «Крылья Советов» ­– ваша одиннадцатая аренда. В какой момент вы были ближе всего к тому, чтобы остаться в «Ювентусе» на сезон? 
– В первый год Антонио Конте в «Ювентусе». Я провел отличную предсезонку и сыграл все товарищеские матчи очень хорошо. Я мог решать, остаться в «Ювентусе» или поехать в аренду в менее сильный клуб. И я совершил ошибку. Мне нужно было остаться, но я ушел в аренду в «Лечче», а потом в «Торино», – сказал Паскуато.

Напомним, правами на итальянского форварда владеет «Ювентус». С 2008 года Паскуато был арендован 10 клубами: «Эмполи», «Триестина», «Модена», «Лечче», «Торино», «Болонья», «Падова», «Пескара» (дважды), «Ливорно» и «Крылья Советов». За самарский клуб 27-летний итальянец провел в чемпионате России 23 матча, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.

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