Дмитрий Лоськов – болельщикам «Локо»: Приходите на матч с «Оренбургом», это очень важно для меня

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов обратился к болельщикам столичного клуба в преддверии матча 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Напомним, игра состоится 13 мая на домашней арене «Локомотива» и стартует в 19:30 мск.

Ранее официальный Instagram клуба сообщил, что 43-летний хавбек, который входит в тренерский штаб команды, был заявлен на сезон как игрок, выйдет на поле в игре против «Оренбурга».

«Мы ждем всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности.

Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку. Вы всегда были с нами – не только в дни побед, но и в трудные времена», – цитирует Лоськова пресс-служба столичного клуба.