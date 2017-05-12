Куэвас обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
Матч 1/4 финала турнира
АТР в Мадриде (Испания) между уругвайцем Пабло Куэвасом и немцем Александром
Зверевым завершился победой уругвайского теннисиста. Итоговый счет матча – 3:6,
6:0, 6:4 в пользу Куэваса.
Матч продолжался один час и 30 минут. Куэвас не сделал ни одного
эйса, а его соперник – 11. При этом у Зверева четыре двойные ошибки, у Куэваса –
три.
В полуфинале Куэвас
сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Доминик Тим (Австрия).
Турнир АТР. Мадрид
(Испания)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 5 439 350
1/4 финала
Матч
Куэвас П. (Уругвай) - Зверев А. (Германия) - 3:6, 6:0, 6:4
Место и дата
12 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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