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Куэвас обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания) между уругвайцем Пабло Куэвасом и немцем Александром Зверевым завершился победой уругвайского теннисиста. Итоговый счет матча – 3:6, 6:0, 6:4 в пользу Куэваса.

Матч продолжался один  час и 30 минут. Куэвас не сделал ни одного эйса, а его соперник – 11. При этом у Зверева четыре двойные ошибки, у Куэваса – три.

В полуфинале Куэвас сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) – Доминик Тим (Австрия).

Турнир АТР. Мадрид (Испания)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 5 439 350

1/4 финала 

Матч

Куэвас П. (Уругвай) - Зверев А. (Германия) - 3:6, 6:0, 6:4

Место и дата

12 мая 15:30, , Онлайн-трансляция

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