Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча из-за агрессивного поведения
Игрок M19 Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча в летнем сплите Континентальной лиги из-за агрессивного поведения на сервере EUW.
«Кирилл «Likkrit» Малофеев будет наказан временным отстранением от участия в соревнованиях (регулярном сезоне «Континентальной лиги») за нарушение правил лиги. Игрок пропустит 3 матча летнего сплита LCL, после чего сможет продолжить выступление на профессиональной сцене», — говорится в вердикте Riot Games
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