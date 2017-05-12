Уилкшир покинет «Динамо» по окончании сезона

Защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Летом у австралийца истекает контракт, и стороны приняли решение не предлевать его, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Матч с «Шинником» в воскресенье, 14 мая, станет для Уилкшира последним домашним в составе «Динамо».

- В воскресенье для меня будет невероятно эмоциональный день, - сказал игрок». - Все знают, как я люблю «Динамо», как люблю болельщиков клуба. Я всегда буду желать бело-голубым только побед во всех матчах и турнирах, но сам в последний раз выйду на поле в футболке «Динамо» на домашнем матче. Наша команда в этом сезоне отлично сделала свое дело, досрочно обеспечив себе золотые медали. После окончания матча с «Шинником» будет вручен чемпионский Кубок. Кроме того, знаю, что запланировано чествование ветеранов «Динамо» по случаю 45-летия участия в финале Кубка обладателей Кубков. Хотелось бы, чтобы как можно больше болельщиков разделили радость с командой и ветеранами. Ну, а я надеюсь услышать еще раз скандирование «Люк! Люк! Люк!» заполненных трибун. Увидимся на стадионе!

Уилкшир защищал цвета «Динамо» с 2008 по 2014 год, а спустя два года вернулся в столичный клуб. В этом сезоне ФНЛ он принял участие лишь в пяти матчах.