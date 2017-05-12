Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико»
Диего Симеоне в следующем сезоне продолжит работу с командой. Об этом заявил
сам аргентинский специалист.
«То, что я присутствую на
презентации Audi Сup – ясный признак того, что я остаюсь. Увидимся
на Audi Cup в июле. Мы рады сыграть на
турнире с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», - цитирует Симеоне
сайт Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, ранее
сообщалось, что Симеоне может возглавить «Интер».
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