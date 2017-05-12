Федор Чалов: Есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступиться

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

- Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. В первую очередь нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других. Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» ещё может оступиться, - цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, после 27 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. На одно очко подопечные Виктора Гончаренко опережают «Зенит». Команда, которая финиширует на второй позиции, пробьется в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ближайший матч ЦСКА проведет сегодня, 12 мая, в Москве против тульского «Арсенала». Игра начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Кроме «Арсенала» армейцы в оставшихся турах сыграют с «Рубином» (на выезде) и «Анжи» (дома). «Зениту» предстоит встретиться с «Крыльями Советов» (в гостях), «Краснодаром» (дома) и «Локомотивом» (в гостях).

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