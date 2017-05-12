Федор Чалов: Есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступиться
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
- Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. В первую очередь нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других. Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» ещё может оступиться, - цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, после 27 туров армейцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. На одно очко подопечные Виктора Гончаренко опережают «Зенит». Команда, которая финиширует на второй позиции, пробьется в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ближайший матч ЦСКА проведет сегодня, 12 мая, в Москве против тульского «Арсенала». Игра начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Кроме «Арсенала» армейцы в оставшихся турах сыграют с «Рубином» (на выезде) и «Анжи» (дома). «Зениту» предстоит встретиться с «Крыльями Советов» (в гостях), «Краснодаром» (дома) и «Локомотивом» (в гостях).
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Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий В., Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Чалов
Арсенал: Габулов, Вергара, Комбаров, Сунзу, Беляев, Максимов, Александров, Боурчану, Власов, Горбатенко, Расич
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция