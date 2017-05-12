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«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» примут участие в предсезонном турнире в Германии

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

«Слован» в первой половине августа примет участие в предсезонном турнире Wingas Cup, который пройдет в Германии, сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

Участниками турнира также станут «Витязь», рижское «Динамо» и местная команда «Кассел Хаскис».

Напомним, в минувшем сезоне КХЛ «Слован» и «Динамо» не вышли в плей-офф. «Витязь» впервые в истории вступил в борьбу за Кубок Гагарина, но в первом раунде уступил СКА.

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