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Мутко сказал Медведеву, что Россия «всех порвет» в футболе

Источник:  Телеканал «Звезда»Комментарии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев спросил у вице-премьера и президента РФС Виталия Мутко что будет с российским футболом.  Мутко в ответ ограничился кратким комментарием.

«Мы всех порвем!» -  приводит слова Мутко телеканал «Звезда».

Напомним, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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