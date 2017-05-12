Александр Лукашенко: Мы начинаем капитальную встряску сферы спорта в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спортивную сферу страны ждут серьезные изменения.

«Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», - сказал президент, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры.

Лукашенко подчеркнул необходимость грамотного подбора кадров в спортивной сфере, добавив, что считает ненормальным, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. «Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах, а это уже ваша будущая работа», - сказал он.

Напомним, на минувшей неделе Лукашенко заявил, что ситуация в белорусском хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира будет решаться вопрос о том, «что далее делать». По его словам, также налицо провал в футболе, биатлоне, где белорусы всегда были наверху.