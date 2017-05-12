Маркизио пропустит матч с «Ромой» из-за травмы
Полузащитник «Ювентуса»
Клаудио Маркизио не сыграет в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы».
Причина – травма игрока.
Как сообщает официальный
сайт «Ювентуса», итальянец получил повреждение мышцы левого бедра и не принял
участие в сегодняшней тренировке. В матче с «Ромой» он не сыграет. Пока
неизвестно, сможет ли он выйти на поле в финале Кубка Италии против «Лацио» 17
мая.
Матч «Рома» - «Ювентус»
состоится 14 мая. Начало в 21:45 по Москве.
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