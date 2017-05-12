Уайдман может провести бой против Гастелума 22 июля

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман может провести бой в Нью-Йорке на турнире UFC on FOX 25.

Он может выйти в октагон против Келвина Гастелума. Как сообщает портал MMAFighting.com, сейчас идут переговоры о поединке, который может пройти 22 июля.

Напомним, что Гастелум за свою карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения. В своем последнем бою он победил Витора Белфорта, но статус боя изменили на «несостоявшийся». Дело в том, что в организме Гастелума после боя обнаружили следы марихуаны. Келвин был дисквалифицирован на три месяца.

Уайдман за свою карьеру провел 16 поединков, в которых одержал 13 побед. Пояс чемпиона UFC он потерял в бою против Люка Рокхольда. В своем последнем поединке он проиграл Гегарду Мусаси техническим нокаутом.