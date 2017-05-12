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Миочич, дос Сантос, Еджейчик и Андраде провели открытые тренировки перед турниром UFC 211 (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Рано утром в воскресение по московскому времени в Далласе (США) пройдет турнир UFC 211, в главном поединке которого чемпион промоушена в тяжелом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич сразится против претендента из Бразилии Джуниора дос Сантоса.

В со-главном бою шоу польская чемпионка наилегчайшего веса Джоанна Еджейчик сразится против бразильянки Джессики Андраде.

Сегодня хедлайнеры UFC 211 провели открытые тренировки.

Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211

ТРЕНИРОВКА ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ

ТРЕНИРОВКА ДЖОАННЫ ЕДЖЕЙЧИК

ТРЕНИРОВКА ДЖУНИОРА ДОС САНТОСА

ТРЕНИРОВКА СТИПЕ МИОЧИЧА 

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