Миочич, дос Сантос, Еджейчик и Андраде провели открытые тренировки перед турниром UFC 211 (видео)
Рано утром в воскресение по московскому времени в Далласе (США) пройдет турнир UFC 211, в главном поединке которого чемпион промоушена в тяжелом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич сразится против претендента из Бразилии Джуниора дос Сантоса.
В со-главном бою шоу польская чемпионка наилегчайшего веса Джоанна Еджейчик сразится против бразильянки Джессики Андраде.
Сегодня хедлайнеры UFC 211 провели открытые тренировки.
Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211
ТРЕНИРОВКА ДЖЕССИКИ АНДРАДЕ
ТРЕНИРОВКА ДЖОАННЫ ЕДЖЕЙЧИК
ТРЕНИРОВКА ДЖУНИОРА ДОС САНТОСА
ТРЕНИРОВКА СТИПЕ МИОЧИЧА
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