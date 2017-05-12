«Даллас» подписал шестилетний контракт с вратарем Бишопом

«Даллас» заключил соглашение с голкипером Беном Бишопом. Контракт рассчитан на шесть лет, его сумма - 29,5 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, сезон-2016/17 30-летний Бишоп начинал в «Тампа-Бэй», затем он был обменян в «Лос-Анджелес». На этой неделе права на вратаря приобрел «Даллас».

В нынешнем сезоне Бишоп одержал 18 побед в 38 матчах с процентом отраженных бросков 91 и коэффициентом надежности 2,54.