Алан Чочиев: Если бы у «Зенита» было больше фарта – они могли бы стать чемпионами

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 28-м туре РФПЛ.

– Если бы у «Зенита» было больше фарта – они даже могли бы стать чемпионами. У них хорошая игра. Может, они не настолько хорошо играют в обороне, как «Спартак», но в плане атаки их можно назвать лучшими в России - она очень мощная. Может, позиционно допускают какие-то ошибки в обороне – мы разбирали игру «Зенита» с «Тереком», где они пропустили простой гол. У них было много моментов для взятия ворот в нападении. Где-то им не повезло.

С Молло я пару раз списывался, а Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов и едут в Самару за победой, но никто ее не собирается отдавать. Понятно, что игра будет сложной, и надеюсь, мы сможем взять три очка, – сказал Чочиев в интервью клубному телеканалу «Крыльев Советов».

Напомним, после 28 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги и на одно очко отстает от ЦСКА, который идет вторым. «Крылья» располагаются на 14-й позиции и на одно очко опережают «Арсенал», занимающий место в зоне вылета. Досрочно чемпионат выиграл «Спартак».

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» состоится в Самаре 13 мая и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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