Юэн выиграл девятый этап «Джиро д’Италия», Цатевич занял девятое место
На веломногодневке «Джиро
д’Италия» состоялся девятый этап. Победу одержал австралийский велогонщика
Калеб Юэн, представляющий команду ORICA-Scott.
В тройку лучших с аналогичным
временем попали также колумбиец Фернандо Гавирия и ирландец Сэм Бэннетт. Лучшим
из россиян стал представитель «Газпром-РусВело»
Алексей Цатевич, который занял девятое место.
«Джиро д’Италия»
7-й этап
Кастровиллари – Альберобелло
224 км
1. Калеб Юэн (Австралия,
ORICA-Scott) – 5.35,18
2. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe) то же время
4. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) то же время
5. Яспер Стюйвен (Бельгия, Trek – Segafredo) то же время…
9. Алексей Цатевич (Россия, «Газпром-РусВело») + 0,02…
32. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) + 0,02…