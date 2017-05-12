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Дубль Горака помог Чехии обыграть Словению

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Чехии взяла верх над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Михал Ржепик, Роман Горак (дважды), Михал Кемпны и Роман Червенка, у проигравших - Миха Верлич.

Чехи с 10 очками занимают на данный момент второе место в группе В, словенцы с одним баллом - на седьмой строчке.

14 мая Чехия сыграет с Францией, а Словения днем ранее встретится с Белоруссией.

Матч

Чехия - Словения - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Ржепик (Червенка, Коварж), 2:12 (1:0 - бол.). Горак (Пастрняк, Ворачек), 8:20 (2:0 - бол.). Горак (Гудас, Шимек), 11:46 (3:0). Кемпны (Врана), 22:09 (4:0). Верлич (Урбаш, Муршак), 44:04 (4:1). Червенка (Коварж), 47:15 (5:1).

Место и дата

12 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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