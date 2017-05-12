Дубль Горака помог Чехии обыграть Словению

Сборная Чехии взяла верх над командой Словении (5:1) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Михал Ржепик, Роман Горак (дважды), Михал Кемпны и Роман Червенка, у проигравших - Миха Верлич.

Чехи с 10 очками занимают на данный момент второе место в группе В, словенцы с одним баллом - на седьмой строчке.

14 мая Чехия сыграет с Францией, а Словения днем ранее встретится с Белоруссией.