Джоанна Еджейчик — Джессика Андраде. Прогноз «Советского спорта»
14 мая в Далласе (США) состоится турнир UFC 211. В одном из главных поединков шоу чемпионка UFC в наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик (Польша) проведет бой против бразильянки Джессики Андраде (Бразилия).
Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко делает прогноз на этот поединок.
- Польская спортсменка доминирует в наилегчайшей весовой категории UFC. Она уже одержала семь побед кряду в сильнейшей лиге мира и считается сильнейшей девушкой в мире ММА. Еджейчик проводит свои поединки в стойке, а вот ее соперница Джессика Андраде, наоборот, любит борьбу. Тем интереснее будет наблюдать, кто в этом локальном противостоянии «боец-борец» одержит победу. Бразильская девушка на данный момент имеет серию из трех побед кряду, однако она является явным андердогом в бою против Джоанны.
Прогноз: победа Еджейчик единогласным решением судей.
ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА СПОРТСМЕНОК
Джоанна Еджейчик (Польша) – Джессика
Андраде (Бразилия)
Весовая категория: наилегчайшая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Еджейчик (1-е, бои 13-0); Андраде (2-е, бои 16-5)
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