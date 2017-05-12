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Будет нокаут. Стипе Миочич — Джуниор дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

14 мая в Далласе (США) состоится турнир UFC 211. В главном поединке шоу чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (США) проведет бой против бразильца Джуниора дос Сантоса (Бразилия).

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко делает прогноз на этот поединок.

- Удивительно, но бразилец получил шанс сразиться за титул чемпиона, имея в своем активе два поражения в четырех последних поединках. Однако, именно Джуниор был последним бойцом, кто побеждал действующего чемпиона Стипе Миочича. Это было в декабре 2014 года. Та схватка завершилась победой дос Сантоса единогласным решением судей. Однозначно, что борьбы в этом поединке мы совсем не увидим. Оба спортсмена — яркие ударники. Скорее всего, все решится во втором-третьем раунде нокаутом одного из соперников.

Прогноз: бой завершится нокаутом.

ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА СПОРТСМЕНОВ

Стипе Миочич (США) – Джуниор дос Сантос (Бразилия)
Весовая категория: тяжелая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Миочич (1-е, бои 16 побед, 2 поражения); дос Сантос (5-е, бои 18-4)

Сможет ли Миочич нокаутировать дос Сантоса? Все о турнире UFC 211

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Сергей Ващенко
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