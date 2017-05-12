Швеция разгромила Италию на чемпионате мира
Матч чемпионата
мира по хоккею между сборными Швеции и Италии завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 8:1 в пользу сборной Швеции.
В составе
победителей отличились Виктор Раск, Филип Хольм, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм, Линус
Умарк, Карл Клинберг, Джоэль Эрикссон и Деннис Эверберг. У итальянцев отличился
Джованни Морини.
Швеция набрала
десять очков и занимает второе место в группе А. У Италии одно очко и
последнее, восьмое место.
Чемпионат мира
Кельн (Германия)
Группа А
5-й тур
Матч
Швеция - Италия - 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
Голы:
Раск (Линдхольм), 3:24 (1:0). Хольм (Бродин, Нюландер), 8:34 (2:0). Морини (Сканделла, Инсам), 23:50 (2:1 - бол.). Бродин (Хольм), 29:52 (3:1). Линдхольм (Строльман, Ландескуг), 40:41 (4:1). Умарк (Эдлер, Сёдерберг), 50:09 (5:1). Клингберг К. (Нордстрем), 54:53 (6:1). Эрикссон (Нюландер), 56:51 (7:1). Клингберг Й. (Нюландер, Хольм), 58:25 (8:1).
Место и дата
12 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция