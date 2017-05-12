Букмекеры отдают «Анахайму» небольшое примущество на старте серии с «Нэшвиллом»
Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Западной конференции НХЛ, в которой «Анахайм» примет «Нэшвилл».
Победа «могучих уток» в основное время оценивается коэффициентом 2,40, тогда как виктория «хищников» идет за 2,65.
За ничью букмекеры предлагают 3,75.
Игра начнется 13 мая в 04:00 мск.
Матч
Место и дата
13 мая 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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