Букмекеры отдают «Анахайму» небольшое примущество на старте серии с «Нэшвиллом»

Райан Гецлаф: Ринне – замечательный голкипер, но для нас это ничего не меняет

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф перед финалом плей-офф Западной конференции НХЛ с «Нэшвиллом» высказался о голкипере «хищников» Пекки Ринне.