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Букмекеры отдают «Анахайму» небольшое примущество на старте серии с «Нэшвиллом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Западной конференции НХЛ, в которой «Анахайм» примет «Нэшвилл».

Победа «могучих уток» в основное время оценивается коэффициентом 2,40, тогда как виктория «хищников» идет за 2,65.

За ничью букмекеры предлагают 3,75.

Игра начнется 13 мая в 04:00 мск.

Матч

Анахайм - Нэшвилл

Место и дата

13 мая 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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