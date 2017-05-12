Антигулов - Кристенсен. Прогноз «Советского спорта»

14 мая в Далласе (США) состоится турнир UFC 211, в рамках которого российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов проведет бой против датчанина Хоакима Кристенсена.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко делает прогноз на этот поединок.

- Российский полутяжеловес Гаджимурад Антигулов проведет уже второй бой под эгидой UFC. Дебютировал он в организации 19 ноября 2016 года и за 67 секунд заставил сдаться бразильца Маркоса Рожерио де Лиму. Соперник нашего бойца — датчанин Хоаким Кристенсен проведет в UFC третий бой. Дебют сложился для него неудачно. Он проиграл сабмишеном во втором раунде Луису Энрике да Силве, а вот следующий поединок датчанин выиграл техническим нокаутом в первом раунде у Бояна Михайловича.

У букмекеров явным фаворитом является Гаджимурад Антигулов, с которыми я полностью согласен. Антигулов доберется, как минимум, до топ-10 рейтинга полутяжеловесов UFC.

Прогноз: Победа Антигулова единогласным решением судей.