Надаль обыграл Гоффена и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Счет встречи, продолжавшеся два часа, - 7:6 (7:3), 6:2.
Надаль реализовал два брейк-пойнта из четырнадцати, у его соперника два эйса и три двойные ошибки.
За выход в финал Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Надаль Р. (Испания) - 6:7, 2:6
Место и дата
12 мая 17:20, , Онлайн-трансляция
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