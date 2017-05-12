Надаль обыграл Гоффена и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.

Счет встречи, продолжавшеся два часа, - 7:6 (7:3), 6:2.

Надаль реализовал два брейк-пойнта из четырнадцати, у его соперника два эйса и три двойные ошибки.

За выход в финал Надаль встретится с сербом Новаком Джоковичем.