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Дэвид Мойес: Надеюсь, Дефо останется в «Сандерленде», несмотря на опцию ухода в случае вылета

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес выразил надежду, что нападающий Джермейн Дефо останется в команде. Напомним, что команда уже вылетела из английской премьер-лиги.

В контракте у форварда есть пункт, позволяющий покинуть команду в случае в вылета из премьер-лиги.

«Я бы не позволил вносить такой пункт в контракт, но имеем то, что имеем. Мы должны уважать условия контракта. Мы, как и болельщики, надеемся, что он останется. Но решения за Джермейном», - цитирует Мойеса ВВС.

В текущем сезоне 34-летний Джермейн Дефо провел 38 матчей за «Сандерленд» и забил 15 мячей при двух голевых передачах.

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