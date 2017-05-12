Дэвид Мойес: Надеюсь, Дефо останется в «Сандерленде», несмотря на опцию ухода в случае вылета
Главный тренер «Сандерленда»
Дэвид Мойес выразил надежду, что нападающий Джермейн Дефо останется в команде.
Напомним, что команда уже вылетела из английской премьер-лиги.
В контракте у
форварда есть пункт, позволяющий покинуть команду в случае в вылета из
премьер-лиги.
«Я бы не позволил
вносить такой пункт в контракт, но имеем то, что имеем. Мы должны уважать
условия контракта. Мы, как и болельщики, надеемся, что он останется. Но решения
за Джермейном», - цитирует Мойеса ВВС.
В текущем сезоне
34-летний Джермейн Дефо провел 38 матчей за «Сандерленд» и забил 15 мячей при
двух голевых передачах.
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