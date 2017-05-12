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Бенавидес получил травму, против Нгуена на турнире UFC подерется Эллиот

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец Джозеф Бенавидес получил травму и не сможет принять участие в турнире UFC Auckland.

В бою против Бена Нгуена его заменит победитель TUF 24 Тим Эллиот. В главном поединке турнира сразятся тяжеловесы: Деррик Льюис и Марк Хант.

Напомним, что Эллиот за свою карьеру провел 22 поединка, в которых одержал 14 побед, потерпел семь поражений и еще один бой завершился вничью.

Нгуен провел 23 боя, в которых 17 раз одержал победы и шесть раз проиграл.

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