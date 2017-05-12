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«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

30-летний марокканец, выступающий за туринцев на правах аренды с лета прошлого года, подписал с командой полноценный контракт. Он рассчитан до 30 июня 2020 года.

За Бенатиа «Ювентус» заплатит «Баварии» 17 миллионов евро в течение двух лет.

В этом сезоне защитник провел в чемпионате Италии 12 матчей и забил один гол.

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«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа
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